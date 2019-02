La Juventus è pronta a scatenarsi sul mercato in vista della prossima estate e il direttore sportivo Fabio Paratici ha già avviato diverse trattative e operazioni per ringiovanire e rinforzare al tempo stesso la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. C'è però un giocatore che stuzzica e non poco la fantasia del ds bianconero ed è il centrocampista ex-Inter e oggi alla Roma, Nicolò Zaniolo.



CONTATTO - Una manifestazione di interesse sia con il nuovo agente del ragazzo che con la Roma è già stato fatto nel corso delle passate settimane. Zaniolo sta trattando il rinnovo di contratto con il club giallorosso per alzare l'attuale ingaggio da 750mila euro annui fino a oltre 1 milione e mezzo. La distanza è ancora importante, soprattutto per l'eventuale inserimento di un'alta clausola rescissoria e, proprio in questo vuoto, sta provando ad inserirsi la Juventus.



AFFARE ALLA BERNARDESCHI - L'Idea di Paratici è quella di replicare l'operazione fatta con la Fiorentina per Federico Bernardeschi. La Roma potrebbe trovarsi in estate nella condizione di dover fare una cessione importante e Zaniolo rappresenterebbe per i giallorossi un'occasione importantissima per realizzare una super-plusvalenza. Secondo Tuttosport la Juve pagherebbe alla Roma una 40ina di milioni cash, con versamenti divisi in più tranche. Di fatto facendo segnare un +38 sul bilancio giallorosso.