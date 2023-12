Il magnifico gol segnato da Yildiz, il prossimo trasferimento di Huijsen e i discorsi sul futuro dei due attaccanti, Soulé e Kaio Jorge, si sono presi copertina e non solo nei giorni scorsi, per quanto riguarda la sfida. Eppure, c'è un altro gioiellino bianconero che si sta mettendo in luce col club del presidente Stirpe. Quello che, probabilmente, era il meno atteso, ma si è imposto in poco tempo come una certezza e nonostante i 22 anni sembra essere un veterano in mezzo al campo: EnzoDi lui, dopo il gol segnato al Napoli in Coppa Italia, ha parlato Eusebio: ", ha la qualità per gestire tante situazioni. Con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A, gli mancavano l'esperienza che sta man mano acquisendo e l’allenarsi con continuità a grande intensità". Parole che sanno di certificazione da uno dei migliori allenatori italiani quando c'è da lanciare i giovani. Barrenechea è sceso in campo in ogni giornata in cui era disponibile, ha saltato solo la sfida col Torino per squalifica.per completare la sua stagione e tornare a Torino, a giugno, maturato.al classe 2001, in scadenza nel 2026,con la sua cessione. Perché per un ragazzo con queste qualità c'è già la coda, la Juve lo sa bene e crede in lui fin da quando decise di acquistarlo, appena 18enne, per quasi cinque milioni di euro. Ora quel ragazzino sta crescendo e lo sta dimostrando a tutti.