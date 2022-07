Nella giornata di oggi la Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Cambiaso dal Genoa. L'esterno classe 2002 però in bianconero potrebbe essere solo di passaggio: sul giocatore c'è il forte interesse del Bologna che deve trovare il sostituto di Hickey, Allegri da quella parte ha Alex Sandro e Pellegrini oltre a De Sciglio, per quello l'idea della Juve è quella di girare Cambiaso in prestito.