Un metro e 95 di altezza e solo 18 anni. Le caratteristiche fisiche parlano già per Dean Huijsen, difensore centrale della Juventus. Lo scorso anno il centrale olandese è stato impiegato tra Primavera e Next Gen, con cui ha collezionato 19 presenze tra Serie C e Coppa Italia di categoria, segnando anche tre gol. Un numero non banale, considerando il ruolo e l'età del gioiellino che i bianconeri hanno pescato dalle giovanili del Malaga nel 2021, quando aveva appena 16 anni. Che in molti già paragonano a Matthijs de Ligt, per via di ruolo, nazionalità e anche per le caratteristiche, tra cui quella di saper gestire bene il pallone e impostare l'azione fin dalla linea difensiva.



LA SCELTA DI ALLEGRI - Qualità che hanno già convinto Massimiliano Allegri e il suo staff, che in vista della prossima stagione pensano di trattenerlo stabilmente in prima squadra. L'idea, in vista di un'annata che non vedrà altri impegni se non il campionato, è di tenere Huijsen a completare la rosa accanto ai vari Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti e Rugani. Nel precampionato il gioiellino olandese ha fatto bene quando impiegato, sia nella tournée americana che nelle amichevoli giocate in Italia. La scelta che alla Continassa hanno fatto per consentirgli di crescere è di allenarsi quotidianamente con i calciatori più esperti e poi giocare tra Serie A e C, con la Next Gen. Convinti di avere in casa già da ora il centrale del futuro.