L’interesse della Juventus per Kaio Jorge, secondo quanto riporta Goal.com, è sempre vivo. L’attaccante brasiliano ha trovato il primo gol da professionista con la maglia del Santos e, insieme alle sue prodezze con le giovanili, sta attirando sempre di più l’attenzione del club di Fabio Paratici. La clausola rescissoria da 50 milioni spaventa, ma Fabio Paratici vorrebbe muoversi imbastendo una trattativa diversa su cifre inferiori. La concorrenza è alta, il 18enne è seguito anche in Spagna e Inghilterra, ma la Juve si sta muovendo per tempo per giocarsi al meglio le sue carte.