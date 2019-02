Un talento per il presente, ma soprattutto per il futuro. E la Juve c'è. Il club bianconero ha messo gli occhi sulla rivelazione della Serie A 2018/19, Nicolò Zaniolo. Classe 1999 dal futuro più che florido, talento del calcio nazionale che tutti vogliono strappare alla Roma e mettere sotto contratto. Zaniolo ha cambiato procuratore per la terza volta in pochi mesi, ed è sceso in campo Claudio Vigorelli, che ha accolto e accogllierà gli interessamenti di Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Psg e Juve. In riferimento ai bianconeri, come scrive la Gazzetta dello Sport, i 40 milioni indicati per il giovane nell’ormai famoso pizzino di Fabio Paratici erano sintomo di una stima autentica. Anzi, proprio quel foglio è la dimostrazione che i campioni d’Italia hanno iniziato la manovra d’avvicinamento, con sondaggi concreti anche se ancora indiretti. L'idea? 40 milioni e magari qualche contropartita tecnica, di quelle gradite ai giallorossi. La Juve ci pensa e ci proverà.