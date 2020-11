La Juventus vuole assicurarsi Manuel Locatelli se non per gennaio, almeno in vista del prossimo mercato estivo e secondo Tuttosport ha già pronto un piano economico. La richiesta del Sassuolo supera già i 40 milioni, ma gli ottimi rapporti consentiranno l'inserimento di diverse contropartite per abbassare le cifre dell'affare. Al giocatore, invece, andrà un contratto quinquennale a cifre ben più alte di quelle attualmente percepite in Emilia e che non superano gli 800mila euro a stagione.