Dall'Inghilterra raccontano di un interessamento del Manchester United per Adrien Rabiot. Lo racconta il The Athletic, secondo il quale il francese potrebbe essere un'alternativa a de Jong viste le difficoltà ad arrivare all'ex Ajax, ma anche una trattativa da portare avanti a prescindere. Per la Juventus Rabiot non è un incedibile, e valuterà eventuali offerte.