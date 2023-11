A volte ritornano. Domani Matias Soulé sarà a Torino per la sfida di Coppa Italia contro la squadra di Juric, e subito nella testa del giocatore tornano in ordine sparso ricordi dell'anno scorso con la maglia della Juventus. Dopo una prima fase di rodaggio in bianconero, il classe 2003 sta vivendo la prima 'vera' stagione da titolare. Frosinone è la piazza ideale dove crescere e giocare senza pressioni, da inizio campionato ha totalizzato cinque gol - quattro nelle ultime tre partite - e un assist in otto gare. Niente male per il ragazzo arrivato in gialloblù in prestito secco dalla Juve e rimasto in orbita bianconera per il futuro.



L'IDEA E IL NUOVO ACCORDO - Non è escluso che la Juventus - a caccia di un esterno offensivo - possa anticipare il rientro di Soulé a gennaio. La volontà del Frosinone è quella di tenerlo fine a fine stagione cone da accordi, ma se dovesse esserci un'esigenza particolare da parte della Juve i gialloblù sono pronti a sedersi a trattare. E' chiaro, però, che vogliono qualcosa in cambio. Un pagamento, possibilimente. In questo modo la Juve 'comprerebbe' il ritorno di Soulé con sei mesi d'anticipo. I due club potrebbero venirsi incontro anche con un nuovo giocatore che può andare in prestito da Torino a Frosinone al posto di Matias: ai gialloblù piacciono Iling-Junior e Nicolussi Caviglia per il quale c'era già stato qualche contatto in estate; più difficile che la Juve lasci partire Huijsen.

- Al momento è solo un'idea, bisognerà capire cosa ne pensa Allegri che sta osservando da lontano la crescita del ragazzo. Max lo studia nei dettagli per capire se Soulé può essere pronto da subito a tornare a Torino o è meglio tenerlo fino a fine stagione a Frosinone dove sta facendo molto bene. Il giocatore ormai è un intoccabile di Di Francesco: con la doppietta contro il Cagliari, Soulé è il secondo classe 2003 con più gol considerando i cinque campionati principali.; Spalletti lo sta seguendo da inizio stagione e qualche settimana fa è stato anche al centro sportivo del Frosinone, il ct della Selección Scaloni l'ha inserito tra i pre-convocati per la gara con l'Uruguay (17 novembre) insieme al laziale Castellanos.