In attesa che si risolvino le situazioni legate a Pogba e Fagioli la Juventus ha necessità di rinforzi a centrocampo. Nell'immediato e per il futuro., con Giuntoli che fiuta l'affare a caccia dell'occasione giusta sulla quale lavorare; in estate, poi, l'investimento importante per un centrocampista giovane ma subito pronto.- Il nome che piace di più è quello di Khéphren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marcus. A distanza di 22 anni dal colpo messo a segno da Moggi, la Juve prova a portare un altro Thuram a Torino. Centrocampista fisico e aggressivo, classe 2001 del Nizza e nato a Reggio Emilia quando il padre giocava nel Parma. Tre mesi dopo sarebbe diventato bianconero., la Juve continua a monitorare il ragazzo e studia il piano per anticipare la concorrenza, anche se al momento non è stata avanzata ancora nessuna.- Per gennaio invece la strategia è quella di prendere giocatori in prestito, con trattative più brevi senza dover costruire operazioni elaborate.: il primo con Postecoglu ha giocato qualche manciata di minuti qua e là scalando indietro nelle gerarchie del nuovo allenatore; lo spagnolo è poco considerato da Luis Enrique così come lo era in nazionale, e inoltre conosce bene Giuntoli per averlo avuto a Napoli. La Juve si guarda intorno per tamponare le assenze di Pogba e Fagioli con un prestito, ma per giugno c'è già l'obiettivo nel mirino: Thuram è il primo nome sulla lista di Giuntoli.