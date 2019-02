La Juventus guarda al futuro e a un protagonista futuro del calcio italiano come Sandro Tonali. I piani per il centrocampista classe 2000 del Brescia, riporta ilBiancoNero.com, sono ben delineati: Fabio Paratici è convinto, vuole intensificare al più presto i contatti con l'entourage del giocatore e con il suo club per anticipare la concorrenza. La strategia prevede un'offerta superiore ai 20 milioni di euro più bonus e la promessa di un'altra stagione in prestito in caso di promozione del club di Cellino in Serie A.