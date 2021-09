La Juventus non ha affondato il colpo per Mauro Icardi perché è convinta che anche questa stagione potrà essere di transizione, ma con il ciclo quadriennale di Allegri si dovrà ripartire a vincere già dalla prossima stagione e per questo servirà un rinforzo di primo piano in attacco con il nome di Dusan Vlahovic (che ha la promessa di Commisso che lo lascerà partire a fine anno) primo nome della lista e con cui sono stati già mossi passi importanti con Ramadani.