Un effetto esame di maturità in realtà mitigato dal fatto che molti ormai sono destinati a fare parte in pianta stabile dell'organico della prima squadra.un po' perché capace di muoversi con abilità anche in termini di immagine fin dal momento del suo arrivo alla Continassa, un po' perché da più parti viene descritto effettivamente come un predestinato: