Laha preso delle decisioni forti, come quella di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, perché nella prossima stagione vuole cambiare le basi del nuovo progetto.C’è anche un discorso tattico perché nella testa di Allegri la squadra, con l’arrivo di Vlahovic, dovrà passare al 4-3-3 come modulo di riferimento. Tutti segnali che portano a un grande obiettivo, ormai nemmeno troppo celato, per la prossima stagione:. Con lui il tridente prenderebbe una forma ancora più esplosiva, di strappi, potenza e colpi di classe. Il profilo giusto che mette d’accordo tutte le anime della società bianconera.Al momento siamo ancora alla fase di studio, con) e la Juve che è convinta che le diverse incomprensioni degli ultimi mesi tra il giocatore e il club giallorosso potrebbero portare alla rottura. Ecco perché Cherubini non ha ancora mosso la prima pedina in una partita annunciata da mesi. Un ruolo importante potrebbero averlo anche le eventuali contropartite da inserire per limitare l’esborso cash.. È proprio sul nome del centrocampista si può ragionare per provare ad arrivare a un accordo. Veretout è sempre più orientato a lasciare la Capitale al termine della stagione e Mourinho avrà bisogno di un eventuale sostituto all’altezza del francese. Le società iniziano a programmare l’inizio di una trattativa,