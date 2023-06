Complimenti al @SevillaFC per la vittoria dell’Europa League — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2023

Roma piange, la Torino juventina si complimenta. Sta facendo discutere ilche, dopo la vittoria delsui giallorossi in finale di, ha espresso gli auguri agli spagnoli per il traguardo raggiunto.La squadra diaveva eliminato proprio i bianconeri in semifinale ma alla Continassa non hanno serbato rancore ed ecco quindi cheUn gesto che però in tantissimi tifosi romanisti non hanno apprezzato. Il post è stato infatti subissato di commenti negativi:ha scritto qualche utente inferocito. Il motivo? I bianconeri non avrebbero dovuto "complimentarsi" con chi ha battuto un'altra italiana.