. Il presidente del club bianconero ha dichiarato al raduno dei presidenti degli official club a Torino: "Inutile nasconderlo, in questo momento. Ma la vostra vicinanza e quella di tutti i tifosi fanno sentire la forza di questa squadra.in questa fase, voi come tifosi, la squadra in campo con una serie di vittorie"."Ricordiamoci che la Juve è una grandissima squadra, la storia della Juve è centenaria. La Juve ha vinto tutto quello che c'era da vincere, è campione nazionale e internazionale. La Juve è forte, nel recente passato ha infilato una serie di vittorie straordinarie.