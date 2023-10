Derby a rischio? Non del tutto, ma sicuramente Federico Chiesa non sarà al meglio per la gara di domani che vedrà la Juventus affrontare il Torino. L'attaccante nel corso dell'allenamento di ieri ha avvertito un fastidio muscolare al muscolo "semimembranoso" dopo un tiro. Con saggezza, Chiesa ha deciso di fermarsi immediatamente e la scelta è stata quella giusta perché ha evitato lesioni e problemi più gravi. L'affaticamento c'è, ma non è impossibile vederlo in campo nel derby.