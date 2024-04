Juve, il Prof. Bava a CM: 'L'aumento di capitale è segno di attaccamento. Esonero di Allegri? Così si può, cedere un big è una scelta...'

e di questo ha parlato il Professor Fabrizio Bava, docente di economia aziendale all'università di Torino: "Visto il momento non idilliaco dal punto di vista dei risultati sportivi in cui è stato lanciato, c'è stato un riscontro positivo dal mercato.. E' segno di attaccamento alla squadra e di supporto al club." Di seguito l'intervista del Prof. Bava rilasciata in esclusiva a calciomercato.com.

"Nel prospetto informativo per spiegare come mai c'è stato l'aumento di capitale, viene comunicato che il denaro emesso da Exor era già stato speso e quello per arrivare a duecento milioni complessivi, si diceva che sarebbe servito a pagare i debiti in scadenza prossimi mesi e a ridurre l'indebitamento finanziario che a fine giugno sarà inferiore rispetto all'anno scorso.""Nel prossimo bilancio la Juve avrà un calo significativo dei ricavi per la mancata partecipazione alla Champions. La notizia non positiva è che non si può pensare che grazie a questi soldi si possa fare mercato o investimenti. Il fatto che si sono presi tre anni e mezzo per arrivare ad un bilancio positivo significa che non hanno intenzione di fare grandi sacrifici per aggiustare i conti."