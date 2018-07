Solo una sgambata veloce per i bianconeri che si sono ritrovati oggi alla Continassa. Agli ordini di Aldo Dolcetti, collaboratore di Massimiliano Allegri, per la prima volta è sceso in campo anche Cristiano Ronaldo insieme agli altri reduci dai Mondiali come Dybala, Higuain, Douglas Costa e Bentancur. Ronaldo e Douglas Costa, dopo essersi spostati al J Medical per alcuni test, sono rientrati al centro sportivo intorno alle 17 per assaggiare il campo insieme ai compagni. Si riprenderà domani con un programma più intenso: è prevista infatti una doppia seduta, con il gruppo integrato da alcuni giocatori della squadra B.