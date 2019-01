La Juventus è pronta a tornare in campo domani alle ore 12 per il primo allenamento dopo le meritate vacanze invernali. Sabato si gioca in Coppa Italia contro il Bologna, in attesa della Supercoppa Italiana contro il Milan del prossimo 16 gennaio. A proposito si ciò, i bianconeri saranno al lavoro domenica e lunedì a Torino, prima della partenza nel pomeriggio per l'Arabia Saudita, in vista della partita di mercoledì sera. La Serie A, invece, riprende il prossimo lunedì 21 gennaio, con la sfida dell'Allianz Stadium contro il Chievo Verona, prima del big match contro la Lazio all'Olimpico.