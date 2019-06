La Juventus ha fatto il punto sul calendario delle partite delle giovanili bianconere per il weekend ormai alle porte:



MASCHILE

UNDER 15



TORNEO CITTA' DI GRUGLIASCO

IMPIANTO SPORTIVO - VIA L. DA VINCI 24 - GRUGIASCO

SABATO E DOMENICA



UNDER 13



TORNEO "ROMA EST"

CAMPO: Impianto Sport. Gabii - Via A. Capitini snc - 00132 - Roma

13-16 GIUGNO



TORNEO "CLAUDIO MAROVELLI"

CAMPO: Centro Sportivo Comunale di Via Montero 15 - Garbagnate Milanese (MI)

SABATO E DOMENICA



TORNEO "PALIO IN VALLE"

H. 9,30: JUVENTUS vs BARCANOVA

H. 10,00: JUVENTUS vs NICHELINO HESPERIA Pranzo

H. 15,30: inizio FASI FINALI

CAMPO: via Casina del Gallo - BUSSOLENO (TO)

DOMENICA 16 GIUGNO



UNDER 12



TORNEO "USA INT. CUP"

CAMPO: Centro Sportivo Antares - Villafranca (VR)

14/16 GIUGNO



TORNEO "MISHA IMOF"

CAMPO: Sportplatz Muhleye, Visp (Svizzera)

15/16 GIUGNO



TORNEO "INSIEME PER VINCERE"

CAMPO: Corso Sicilia 58 - TORINO

16 GIUGNO



UNDER 10



TORNEO "POUSS' CUP"

CAMPO: Stade Vélodrome – 59 Rue Alexandre Fleming, 59100 Roubaix (Francia)

14/16 GIUGNO



TORNEO "PULCINO D'ORO"

CAMPO: Stadio Comunale di Viale Lido - LEVICO TERME (TN)

14/16 GIUGNO



UNDER 10



TORNEO “CHAMPIONS TROPHY”

CAMPO: Campi vari, Austria

14/16 GIUGNO



TORNEO "MARINO MOSCONI"

CAMPO: Campo Comunale di Grosio - Via Martiri della Libertà - Grosio (SO)

14/16 GIUGNO



UNDER 9



TORNEO "NICK & CO CUP"

CAMPO: Dummlinghauser Str. 57 - 51647 - Gummersbach (Germania)

14/16 GIUGNO



TORNEO "ALE E RICKY"

CAMPO: Strada delle Cacce 38/22 - TORINO

15/16 GIUGNO



TORNEO "COPPA MARZI"

CAMPO: Campo Comunale Pedaso di via Amendola a PEDASO (FERMO)

14/16 GIUGNO



UNDER 8



TORNEO "ALE E RICKY"

CAMPO: Strada delle Cacce 38/22 - TORINO

15/16 GIUGNO



TORNEO "NICK & CO CUP"

CAMPO: Dummlinghauser Str. 57 - 51647 - Gummersbach (Germania)

14/16 GIUGNO



UNDER 7



MEMORIAL "ROSSANO PAVANELLO"

CAMPO: via alle Fabbriche 127 – CASELLE (TO)

15/16 GIUGNO



TORNEO "ZANGARDI CUP"

CAMPO: Lido del Sole - RODI GARGANICO (FG)

11/16 GIUGNO



FEMMINILE

UNDER 13



FINAL FOUR - DANONE NATIONS CUP

JUVENTUS VS DA DEFINIRE ( 3 GARE) CENTRO TECNICO FEDERALE

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 138 - FIRENZE

DOMENICA 16 DALLE ORE 10.00



UNDER 12



TORNEO MUNDIALITO

IMPIANTO SPORTIVO POL.GARINO VIA SOTTI, 22 - VINOVO

15/16 GIUGNO



UNDER 11



TORNEO MUNDIALITO

IMPIANTO SPORTIVO POL.GARINO VIA SOTTI, 22 - VINOVO

15/16 GIUGNO