Rivoluzione a Parigi. L'uscita agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid ha acceso la miccia, in estate in casa Paris Saint-Germain sono attesi grandi cambiamenti. I tifosi e la proprietà hanno chiesto la testa del direttore sportivo Leonardo e dell'allenatore Pochettino, entrambi destinati a fare la valigia. L'anno prossimo, ai nastri di partenza, ci sarà una nuova guida tecnica, un nuovo volto in panchina, per la quale è già iniziato il casting. Da ten Hag dell'Ajax a Galtier del Nizza, fino ad arrivare ai due nomi forti, Zidane e Allegri.



LA SITUAZIONE - Il primo è in testa alla lista dei desideri dei qatarioti da mesi, ma sogna la Premier League, per questo, secondo quanto scrive Tuttosport, va considerato come serio candidato l'attuale comandante della Juventus. Non è una novità per il Paris Saint-Germain, che già in passato aveva pensato a lui ma anche in questo caso è difficile pensare a una fumata bianca. Allegri a Torino sta bene, ha voluto fortemente il ritorno alla Juventus dopo un anno e mezzo di stacco e il ricco quadriennale da 9 milioni di euro a stagione più premi lo tiene al riparo da ogni tipo di tentazione economica.