Resta in stand by Perin: saltata la trattativa con il Benfica, la prima offerta dell’Aston Villa non lo ha convinto. In Inghilterra però il tempo stringe, perché il mercato chiuderà in anticipo (l’8 agosto). Discorso che vale anche per Cancelo: la trattativa con il Manchester City si è arenata. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi c’è stato un nuovo contatto tra il procuratore Jorge Mendes e il club di Manchester ma senza sviluppi. ​Su Luca Pellegrini ci sono Cagliari, Sassuolo e Spal.