Uno stop a titolo precauzionale. Questo dovrebbe essere il punto della situazione per Filip Kostic, che ha disputato tutta la partita contro la Lituania venerdì scorso salvo poi fermarsi per un problema al tendine d'Achille: niente match con il Montenegro e rientro anticipato a Torino d'accordo con tutto lo staff della Serbia. Ma nessun allarme sta suonando particolarmente, oggi alla Continassa non si è ancora visto Kostic, atteso per la ripresa degli allenamenti di martedì: sarà questo il momento in cui verrà valutato anche dallo staff sanitario bianconero. In casa Juve resta quindi la speranza di poter comunque contare su Kostic già domenica con il Verona, almeno dalla panchina: l'appuntamento da non saltare è di nuovo quello con l'Inter di Coppa Italia a metà della prossima settimana.