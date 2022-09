per lui. Precario all’improvviso, con il contratto in scadenza ed un presente levigato dalle incognite. Ma di questi tempi alla Juventus un po’ tutti sono in subbuglio e il colombiano non può sperare di fare eccezione. Da sette anni in bianconero, alla soglia delle 200 presenze e un bilancio sostanzialmente positivo, eppure Juan compirà 35 anni nel prossimo maggio: la carta d’identità comincia a pesare. Ed è logico dedurre che alla Continassa non hanno fretta di sedersi ad un tavolo per rinnovare il contratto in scadenza, Del resto l’argomento è stato già dibattuto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in questi mesi è emerso ancheE’ più naturale, però, che il colombiano ci pensi prima di prendere altre strade. Ovviamente, però, i prossimi mesi emetteranno verdetti inappellabili, quelli del terreno di gioco.ha sparigliato le carte, condizionando non poco le ultime battute del mercato bianconero. Allegri ha fatto buon viso a cattivo gioco e lo ha riaccolto volentieri, ritenendolo indispensabile a centrocampo. Ma è tutto da dimostrare che il francese accetti di legarsi alla Juve oltre il prossimo giugno. E’ concreta la prospettiva che se ne vada com’è arrivato (cioè a parametro zero). Con la possibilità di legarsi nuovamente proprio al Psg, il club che lo ha lanciato. E questa situazione di incertezza è destinata a caratterizzare anche i prossimi mesi. Mamma Veronique (la sua agente) è una vera maratoneta: abituata com’è a trattare i minimi dettagli economici. E comunque le richieste sono elevate: tanto per intendersiLa Juve proverà ad assecondare questo tipo di aspettative? Bella domanda. In questa fase i programmi del club degli Agnelli vivono una fase delicatissima. E i verdetti del campo saranno determinanti per capire se davvero Rabiot può essere considerato un punto fermo anche in futuro.