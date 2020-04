Gonzalo Higuain rimane fermo sulle sue idee e sebbene non abbia ancora ufficialmente comunicato alla Juve la sua volontà di non voler rientrare, l'argentino sta davvero pensando di restare a casa e considerare terminata la sua stagione. Difficile che alla fine lo faccia davvero, uno scenario di questo tipo scatenerebbe un putiferio, ma intanto resta all'estero proprio come Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Szczesny, Rabiot, Khedira Alex Sandro e Danilo. Dei nove 'partenti' da Torino solo Pjanic risulta rientrato in Italia al momento.