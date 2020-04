Il nuovo dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede il divieto di allenamenti fino al 13 aprile. La maggior parte dei club non si espone su una possibile ripresa delle attività nei centri sportivi in quanto l’evoluzione coronavirus può modificare questo termine, intanto La Gazzetta dello Sport fa il punto dei calciatori all’estero dei club di Serie A. Nella Juventus sono stati in molti a lasciare l’Italia per trascorrere la quarantena al fianco della propria famiglia. Cristiano Ronaldo e Higuain sono volati rispettivamente in Portogallo e in Argentina dalle proprie madri, Pjanic, Khedira e Szczesny in Europa, mentre Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo in Brasile.