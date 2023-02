Allegri alla Juventus è un tuttofare: "Fa anche il lavoro dei dirigenti" giura Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Max. Le cose però non girano, e - al netto delle vicende extra campo - l'ipotesi di un cambio d'allenatore a fine stagione può concretizzarsi davvero.Ecco, la situazione di Allegri passa da qui: se raggiunge gli obiettivi può restare, altrimenti la sua conferma non è scontata.. Max era abituato a farsi scivolare addosso ogni tipo di critica, quando vinceva 1-0 se la rideva ascoltando chi contestava il suo gioco. Una battuta e via, passava tutto. Ora invece sente la pressione sulle spalle, i tifosi non sono contenti delle prestazioni e il pareggio col Nantes in Europa League non ha aiutato. E lui non ha più tanta voglia di scherzare.- E se dovesse saltare? Al momento la società non ha ancora contattato nessun allenatore, ma. Nelle scorse settimane l'allenatore è stato chiaro ed è uscito allo scoperto: ha voglia di tornare a casa, ha detto. In Italia. Magari a Torino, in un ambiente dove ha scritto un pezzo di storia. Sullo sfondo, rimane sempre Zinedine Zidane al momento ancora senza squadra.