Da una parte le nazionali, dall'altra il mercato. In questi giorni nell'agenda della Juve è in programma un appuntamento con Mino Raiola , agente di Bernardeschi ma anche di(oltre che di Pogba e Romagnoli) Il mercato incombe, dopo tre anni è arrivato il momento di tracciare una linea sul futuro.- Tra i tempi di discussione sul tavolo, c'è anche il futuro dell'olandese: la società lo considera un punto fermo, un intoccabile. Di oggi e di domani. La Juve non ha nessuna intenzione di privarsi del classe '99 preso due anni fa dall'Ajax., ha il contratto fino al 2024 e non è esclusa una proposta di rinnovo per blindarlo ulteriormente.- Chi vuole de Ligt oggi si deve sedere a trattare con la Juve - ma c'è poco da discutere, ribadiamo: i bianconeri non vogliono farlo partire -, considerando anche la volontà del giocatore. Altissima, se si pensa alla situazione economica che sta vivendo il mondo del calcio e non solo. Raiola scende in campo per de Ligt (e non solo), è arrivato il momento di guardare al futuro.