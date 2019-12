No a Pogba. Il Real Madrid ha comunicato al proprio allenatore Zidane la rinuncia al centrocampista francese del Manchester United. Sempre secondo il quotidiano spagnolo AS, il club spagnolo del presidente Florentino Perez ritiene di avere già in casa un grande talento nello stesso ruolo: il giovane uruguaiano Federico Valverde, che ha 5 anni in meno del "Polpo" classe 1993. Senza sottovalutare l'interesse per lo spagnolo Fabian Ruiz del Napoli, monitorato pure dal Barcellona.



Il quale tornerebbe volentieri alla Juventus, a sua volta ben disposta a riaccoglierlo con la benedizione del suo agente Mino Raiola. Il problema è che bisogna fare i conti col Manchester United, forte di un contratto fino a giugno 2021 con l'opzione per un'altra stagione. L'allenatore dei Red Devils, Solkjaer ha escluso una partenza di Pogba a gennaio, ma lo scenario può cambiare nel prossimo mercato estivo.