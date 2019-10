Il Real Madrid molla Pogba e vira su Christian Eriksen, le Merengues pronte a prenderlo subito dal Tottenham mettendo sul piatto 30 milioni di euro per anticipare la concorrenza, senza aspettare la fine del contratto a giugno. Questo, secondo Tuttosport, spiana la strada alla Juventus che può così preparare l'assalto a Paul Pogba: i bianconeri, anche loro interessati ad Eriksen ma proverebbero a prenderlo solo a parametro zero a fine stagione, sono pronti a offrire al Manchester United una parte cash più i cartellini di Mandzukic ed Emre Can per riportare Pogba a Torino.