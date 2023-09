La Juventus che questa sera tornerà in campo all'Allianz Stadium contro il Lecce per il primo turno infrasettimanale di questa Serie A 2023/24 arriva alla sesta giornata con un record alquanto preoccupante nella gestione della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Pur non essendo la società più fallosa del torneo, quella bianconera è la squadra che vanta il record di ammonizioni comminate dagli arbitri ai suoi giocatori.



I DATI - L'indagine, fatta da Tuttosport - sottolinea nei numeri la disparità di trattamento. Il numero di ammonizioni ricevute dai calciatori della Juventus è di 15 e vale il primato di questa Serie A a pari merito con la Salernitana. Quello che però maggiormante stona è la proporzione dei gialli in rapporto con i falli commessi che sono solo 59. Di fatto la Juve subisce un cartellino ogni 3,9 falli, unica in Serie A e lontanissima fra le grandi. Il Milan, ad esempio è a un giallo ogni 4,4 falli, l’Inter è addirittura lontana con un’ammonizione ogni 8,3 falli e l'Atalanta arriva addirittura a 10,8 falli per giallo.



SEGNALE - Chiaro è che non tutti i falli possono essere uguali, e altrettanto vero è che il dato è quantomeno significativo, se non della mano pesante degli arbitri verso i bianconeri, quantomeno del fatto che qualcosa nel modo di interpretare la gara dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri vada rivisto. Ritardo nelle entrate, fallo tattico sistematico, irruenza, alla lunga sono fattori che incidono nelle scelte che l'allenatore si troverà a compiere di partita in partita.