Cristiano Ronaldo sfida il Milan e tutto San Siro. Il fenomeno portoghese domani sera sarà impegnato a Milano con la sua Juventus, in uno stadio che non gli è particolarmente favorevole visto che nelle cinque partite disputate lì non ha mai trovato la rete. CR7 però fino a qui ha avuto un rendimento eccezionale, come dimostrano i numeri:



- Juve-Lazio: un assist

- Juve-Sassuolo: due gol

- Frosinone-Juve: un gol

- Juve-Bologna: un gol

- Juve-Napoli: 3 assist

- Udinese-Juve: un gol

- Juve-Genoa: un gol

- Empoli-Juve: due gol

- Juve-Cagliari: un assist

- Juve-United: un gol.