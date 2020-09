Martedì mattina in campo per i bianconeri, che al JTC hanno continuato la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Come si legge sul sito ufficiale bianconero, il menù dell’allenamento che ha previsto attivazione, forza in palestra e parte atletica in campo, torello, situazioni di attacco vs difesa e partitella a tre squadre con sponde. In campo anche il nuovo acquisto Weston McKennie.