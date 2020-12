Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno diretto da Andrea Pirlo, a -2 dalla sfida di Serie A contro il Genoa.



IL REPORT

Un giorno di riposo per ricaricare le batterie dopo il successo di Barcellona e ora di nuovo in campo, per preparare la prossima sfida. La Juventus è tornata al JTC questa mattina e ha iniziato a lavorare in vista della gara di domenica a Marassi contro il Genoa.



I bianconeri si sono dedicati ad una serie di esercizi di tattica e di possesso palla e hanno concluso la seduta con una partitella.



Domani, vigilia della gara, la squadra proseguirà la preparazione della sfida con i rossloblu con un allenamento pomeridiano.