"A poco meno di 24 ore dalla gara contro il Milan che metterà in palio la Supercoppa italiana, la Juventus ha sostenuto questo pomeriggio l'allenamento di rifinitura all'Al-Ahli Sports Club di Gedda. I 28 gradi sul termometro e le ottime condizioni del terreno hanno permesso ad Allegri e ai suoi uomini di preparare al meglio la gara, concentrandosi, dopo il riscaldamento e gli esercizi di tecnica, sulla tattica da adottare contro i rossoneri. È tutto pronto dunque per la sfida di domani al King Abdullah Sports City Stadium, impianto da oltre 62.000 posti che sarà completamente esaurito". Recita così il comunicato apparso sul sito della Juventus, in riferimento all'allenamento odierno.