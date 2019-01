La Juve prosegue il suo cammino in vista della gara con la Lazio. Ecco le novità dall'allenamento nel comunicato apparso sul sito ufficiale bianconero: "La preparazione della sfida contro la Lazio entra nel vivo: a tre giorni dalla gara dell'Olimpico la Juventus si concentra sui prossimi avversari e questa mattina, di fronte agli allievi del corso per Allenatore Professionista di prima categoria – UEFA Pro organizzato dalla FIGC, i bianconeri si sono dedicati a una serie di esercizi con la palla, tra possesso, situazioni offensive e ribaltamenti di fronte. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al mattino per una nuova seduta. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al mattino per una nuova seduta".