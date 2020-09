Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Andrea Pirlo a 3 giorni dall'esordio in campionato contro la Sampdoria.



IL REPORT

A tre giorni di distanza dall’esordio in campionato, previsto per domenica sera all’Allianz Stadium alle 20.45, la Juventus si è allenata questa mattina al JTC in vista del match contro la Sampdoria. Una seduta nella quale la squadra ha svolto esercitazioni di possesso palla, per poi chiudere con una partitella.



Proprio come nella giornata odierna, i bianconeri domani si alleneranno nuovamente al mattino. Sempre domani, ma alle ore 14, avverrà all'Allianz Stadium la presentazione di Dejan Kulusevski.