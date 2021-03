Lasi è ritrovata sui campi dellaper preparare il derby contro il Torino in programma sabato 3 aprile. Ecco il report apparso sul sito ufficiale del club:per una nuova giornata di lavoro, la seconda della settimana. Nel mirino della squadra di Mister Andrea Pirlo c’è la stracittadina contro la formazione granata, in programma alle ore 18.00 di sabato 3 aprile allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.Prosegue, dunque,Domani nuova seduta di allenamento: l’appuntamento è fissato per il pomeriggio".ha poi pubblicato una foto su Instagram insieme ai compagni di squadra.