Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno della squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Nessuna novità dall'infermeria, mentre prosegue il rientro dei numerosi giocatori impegnati con le nazionali.



IL REPORT - Continua la preparazione dei bianconeri alla Continassa, a due giorni dalla sfida contro l'Hellas Verona. Sabato 1° aprile tornerà la Serie A, dopo la sosta per le Nazionali che ha visto diversi bianconeri protagonisti con le loro rispettive Selezioni, e tornerà con il match dell'Allianz Stadium tra la squadra di Massimiliano Allegri e gli scaligeri valevole per la ventottesima giornata di campionato. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45.



L'ALLENAMENTO - Come dicevamo, anche questa mattina il gruppo - che continua a ritrovare giocatori al rientro dalle parentesi in Nazionale - si è ritrovato al Training Center e ha focalizzato la sessione di allenamento su esercitazioni per il lavoro di reparto e per la fase di sviluppo della manovra con finalizzazione.