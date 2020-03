Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera. Buone notizie dall'infermeria dato che Giorgio Chiellini è rientrato in gruppo.



IL REPORT - I ragazzi di Mister Sarri, a due giorni dalla gara, continuano a lavorare per preparare al meglio la sfida. I bianconeri, alla Continassa, dopo il riscaldamento, hanno lavorato con il pallone: “torello”, prima, e infine un focus sulla tattica.



CHIELLINI - Giorgio Chiellini è rientrato con il gruppo. Domani la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo.