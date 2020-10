La Juve prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica sera, con fischio d'inizio ore 20.45, contro il Verona.



IL REPORT - "Prosegue la preparazione della Juventus in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. I bianconeri si sono allenati nel pomeriggio al JTC: la seduta odierna si è aperta con del lavoro in palestra, per poi scendere in campo con esercizi di possesso palla e una partitella in chiusura.



Domani - antivigilia della sfida di Serie A - è previsto un nuovo allenamento, questa volta al mattino".