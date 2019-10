Attraverso il proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento odierno con novità importanti anche dal punto di vista degli infortunati. Ha lavorato a parte Miralem Pjanic, per cui sono state escluse lesioni, e con lui anche Gonzalo Higuain. Torna a disposizione Douglas Costa, mentre solo in parte Ramsey.



Ecco il report completo:

Allenamento pomeridiano per i bianconeri, che sono ritornati al lavoro per preparare la sfida di mercoledì sera all’Allianz Stadium contro il Genoa (kick-off ore 20.45).

Nel menu di giornata, dopo una fase dedicata all’atletica, lavoro tattico e infine partitellaper il gruppo.



Gruppo con cui ha lavorato interamente Douglas Costa, e solo parzialmente, a inizio seduta, Aaron Ramsey; allenamento personalizzato in palestra per Gonzalo Higuain.