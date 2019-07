Atletica e tattica, corsa e lavoro con il pallone: il programma dei doppi allenamenti dei bianconeri prosegue serrato.



Anche oggi, al JTC Continassa, la Juventus ha lavorato al mattino focalizzandosi prima su esercizi atletici, di coordinazione e destrezza con la palla, e poi, divisi per fasi – difensiva e offensiva – sulla tattica in campo.



Attivazione, tattica di squadra e partitella, invece, nel menu pomeridiano. Domani il gruppo tornerà in campo per la prima seduta della giornata prevista al mattino.