Cristiano Ronaldo e i primi nazionali sono tornati a Torino e oggi alla Continassa è andato in scena l'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri. Il portoghese si è messo a disposizione dell'allenatore dopo il caso scoppiato al termine della gara contro il Milan nell'ultimo turno di campionato che ha preceduto la sosta.



Ecco il report completo:

L'operazione Atalanta è cominciata oggi al JTC, con il primo allenamento della settimana, dopo la pausa di domenica e lunedì.



La Juve tornerà in campo sabato sera a Bergamo, per una trasferta che non si preannuncia semplice: il gruppo ha così cominciato a lavorare, con i primi giocatori rientrati dalle Nazionali, con un menu a base di lavoro fisico, possesso palla e partitella.



Domani di nuovo in campo, sempre al pomeriggio.