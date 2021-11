Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento di oggi agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà i bianconeri affrontare il Chelsea in Champions League.



IL REPORT

La Juve si mette subito alle spalle la bella vittoria di ieri contro la Lazio. Il calendario è stringente, gli impegni ravvicinati. E dunque, da oggi, si pensa già alla Champions League, con i bianconeri già qualificati ma in cerca del primo posto nel girone. Tornati in tarda serata da Roma, i giocatori si sono subito radunati alla Continassa questa mattina: scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni di possesso palla e partitine per gli altri. Domani, si diceva, vigilia di Chelsea-Juve e partenza per Londra; prima, però, i consueti impegni in diretta su Juventus Tv: l’allenamento dei bianconeri, nella tarda mattinata, e la conferenza stampa, alle 13.45 all’Allianz Stadium.