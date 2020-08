Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri. La prima seduta verso la sfida di Champions contro il Lione di venerdì dopo la giornata di scarico di domenica e il riposo concesso ieri. Ancora nessuna buona notizia da Paulo Dybala che si è allenato soltanto a parte.



IL REPORT

Chiuso definitivamente il capitolo campionato, entra nel vivo la preparazione per l'importantissima sfida di venerdì sera contro il Lione (ore 21, Allianz Stadium). Dopo lo scarico di domenica e il riposo di ieri, i bianconeri hanno ricominciato la preparazione, per arrivare pronti alla partita contro i francesi.



La Juventus ha dunque lavorato nel pomeriggio di oggi, focalizzando l'attenzione su lavoro per reparti, possesso palla e partitella. Paulo Dybala, come da programma, ha svolto una seduta di allenamento personalizzata.



Domani, ovviamente, si torna in campo: appuntamento fissato per il pomeriggio.