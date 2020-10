La Juventus si prepara alla partita di domenica con lo Spezia. Questo il report dell'allenamento odierno, pubblicato sul sito del club bianconero.



IL REPORT - "La Juventus si prepara ad affrontare la prima delle tre trasferte consecutive che la condurranno alla pausa per le Nazionali di novembre. Si comincia con la gara contro lo Spezia (seguiranno Ferencvaros e Lazio), in programma domenica 1° novembre,alle 15:00 al Dino Manuzzi di Cesena e questa mattina i bianconeri hanno lavorato in vista della gara contro i liguri, dedicandosi ad esercizi di possesso palla e di tattica.



Domani, alla vigilia del match, la squadra si allenerà ancora al mattino e dopo la seduta mister Pirloincontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium. L'appuntamento, fissato per le 14:00, sarà come sempre trasmesso in diretta su Juventus TV".