La seconda giornata di Serie A si avvicina e la Juventus, al JTC, continua a lavorare per arrivare pronta alla sfida contro la Sampdoria, in programma lunedì 22 agosto alle 20:45. I bianconeri - si legge nel report del club - si sono ritrovati questa mattina per proseguire la preparazione, focalizzandosi sulle esercitazioni di squadra per la fase difensiva prima e su quelle di reparto per la costruzione e la finalizzazione poi. Ha seguito l’allenamento odierno Walter Samuel, assistente del commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, che ha poi incontrato Mister Allegri e gli argentini Angel Di Maria e Matias Soulé.