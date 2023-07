Si riaprono i cancelli della Continassa e del JMedical per dare il via alla stagione 2023/2024 della. Contestualmente, tornano dalle ferie anche i dipendenti dell’”ufficio facce”, oberati di lavoro dopo il burrascoso finale dell’anno scorso. Il grande atteso, nemmeno a dirlo, era Dusan: tutti i riflettori su di lui, tutti impegnati a scorgere un segnale, una parola rubata, una risposta alla domanda che é un po’ l’elefante nella stanza in casa bianconera.